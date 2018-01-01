После смерти пациента в Украине запретили аспирин

Лекарство признано потенциально опасным.

Аспирин запретили. novostipmr.com

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на серию препарат "Ацетилсалициловая кислота", который производит украинская фармацевтическая компания "Лубныфарм". Стоит отметить, что запрет носит временный характер.

Как сообщила пресс-служба ведомства, временный запрет на лекарство (серия 150717, "Ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах №10) ввели из-за сообщения о смерти пациента после того, как тот принял препарат указанной серии.

В связи с этим все субъекты хозяйствования Гослекслужба обязала проверить наличие данной серии препарата и при обнаружении изъять все образцы из оборота и поместить под карантин до последующего распоряжения ведомства.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.

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