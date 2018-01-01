После спора в прямом эфире нардеп разбил до крови нос соратнику Ляшко: фото, видео

Очевидцы утверждают, что во время программы народные избранники очень горячо спорили.

Дмитрию Линько бывший соратник разбил в кровь нос Фото: NewsOne

Внефракционный нардеп, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" и своему экс-коллеге по политической силе Дмитрию Линько.

Инцидент произошел в студии после эфира политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne. Пострадавшему даже пришлось вытирать с лица кровь.

Отмечается, что конфликт начался из-за упоминания об исключении Мельничука из фракции "Радикальной партии", которое произошло еще в 2015 году. Нардепы начали спор во время эфира и Мельничук хотел ударить оппонета прямо на съемочной плащадке, однако между враждующими сторонами стал ведущий.

Фото: NewsOne

Фото: NewsOne

Фото: NewsOne

Затем Мельничук встретил Линько на выходе у лестницы и ударил в лицо. Политики вышли за пределы студии и там устроили жесткую драку.

Журналистам телеканала Линько сознался, что в заявление в полицию на экс-коллегу по партии писать не намерен, однако в больницу, возможно, придется обратиться. Пострадавший заявил, что нос у него, очевидно, сломан.

"Ну, а пока я домой - спать", - отметил Дмитрий Линько.

Напомним, в Мариинском парке столицы представители радикальной общественной организации "С14" сорвали церемонию возложения цветов к памятнику советскому военачальнику Николаю Ватутину, устроив драку с представителями Оппозиционного блока.