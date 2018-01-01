После жалоб волонтеров "Богдан" модернизирует санитарные автомобили для армии

В корпорации пообещали учесть предложения военнослужащих.

Санитарные автомобили Богдан-2251 модернизируют на основе предложений волонтеров и военных Nv.ua

Корпорация "Богдан" усовершенствует санитарные автомобили "Богдан-2251" для Вооруженных сил Украины, которые ранее вызвали большое количество критики со стороны волонтеров и солдат.

Об этом заявили в пресс-службе корпорации по итогам встречи руководства компании с представителями Министерства обороны Украины и Совета волонтеров.

В корпорации сообщили, что рассмотрели свыше 20 предложений, которые прозвучали от участников встречи. Все они получили поддержку. Некоторые изменения уже внесены в конструкцию автомобиля, другие - находятся на стадии реализации.

"Наша главная задача - сделать так, чтобы автомобили нашего производства максимально соответствовали всем требованиям главного заказчика - военных. Мы хотим, чтобы наши автомобили были удобными в эксплуатации и надежными в работе", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее волонтеры сообщали, что 25 из 50 автомобилей "Богдан-2251", доставленных на фронт, пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В связи с этими жалобами в Минобороны приняли решение приостановить заказ на производство санитарных автомобилей "Богдан 2251", чтобы позволить корпорации устранить заявленные в результате эксплуатации недостатки.