Посол Украины раскрыл детали нового "военного преступления России"

По словам украинского дипломата, Россия не имеет права отказывать консульским представителям контактировать с заложниками.

Россию обвинили в новом военного преступлении. olga.zool.ru

Украинцев, которые сейчас находятся в тюрьмах и СИЗО России, являются заложниками, а не политзаключенными. А взятие людей в заложники является видом военного преступления.

Об этом заявил юрист-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

"Разрыв дипломатических отношений не означает разрыв консульских отношений. Нужно принимать отдельное решение по закрытию консульских представительств. Но россиянам и не нужно этого делать, чтобы лишний раз не нарываться на негативную реакцию международного сообщества. Они и так не дают нормально работать нашим представителям: когда хотят – дают разрешение, не хотят – не дают", - цитирует его "Обозреватель".

По его словам, Россия не имеет права отказывать консульским представителям контактировать с заложниками. "У нас употребляют неправильную терминологию, когда говорят, что там политические заключенные. Это заложники. То есть это граждане Украины, которые были своевольно арестованы и подконтрольными российским властям судебными органами заключенные. Так что это заложники. И этот акт, акт взятия в заложники, запрещается международным гуманитарным правом и является разновидностью военного преступления", – объяснил Василенко.

Напомним, в ответ на высылку своих дипломатов РФ начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в "деле Скрипаля". Позднее стало известно общее количество российских дипломатов, высылаемых из-за дела Скрипаля.

Как сообщалось, СБУ запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам. В ведомстве подчеркнули, что запрет будет действовать на протяжении пяти лет.

"Дело Скрипаля"

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

Кто выслал дипломатов

Более 20 стран, в том числе и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

В частности, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

Кто не выслал дипломатов

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов. Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом. Позднее к Австрии присоединились Болгария, Греция, Португалия, Словакия, Словения, Люксембург, Мальта и Кипр. Также в кампании не приняла участие не входящая в ЕС Сербия.

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