Посольство РФ охраняет полиция, в Одессе доступ к консульству России закрыт из-за "минирования"

В Одессе полтора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ.

Полиция у здания посольства России в Украине Скриншот

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента РФ здание посольства России в Киеве усиленно охраняют правоохранители.

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

#Київ:НПУ та НГУ забезпечують публічний порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установи країни-агресора.Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просимо дотримуватися законів pic.twitter.com/8BqWkPomjd — МВС України (@MVS_UA) March 18, 2018

В то же время в Одессе полтора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ.

По их словам, проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов.

Открылся ли участок для голосования пока не известно, так как в консульстве пока не отвечают на телефонные звонки.

Как сообщил начальник управления общественной безопасности главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко, около 8 часов утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства.

У генерального консульства Российской Федерации в Харькове активисты "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций начали пикет.

Перед входом в генконсульство установлены щиты с плакатами "Россия = война", "Выборы на крови" и другими. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здание консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.

По состоянию на 8.15 желающих прийти и проголосовать на выборах президента РФ в генгонсульстве РФ не было.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.

В МИД Украины подчеркнули, что позиция украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в дипломатические представительства Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, является сознательной и скоординированной.

В свою очередь, в посольстве РФ в Украине выразили возмущение из-за ограничения доступа к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента.

Ранее в МИД России заявили, что решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.