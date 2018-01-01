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Поставки оружия, Крым и санкции: Помпео озвучил свою позицию по Украине на посту госсекретаря США

Вчера, 22:48

Об этом американец рассказал во время слушаний по утверждению его кандидатуры на новую должность.

Майк Помпео
Помпео пообещал Украине всяческую поддержку. Reuters
Бывший директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео пообещал поддержать предоставление Украине оборонительного летального вооружения. Он также заявил, что приложит все усилия, чтобы аннексированный Крым не признали российским.

Об этом Помпео заявил во время слушаний по утверждению его кандидатуры на должность госсекретаря, которые состоялись в комитете Сената США по иностранным делам, пишет УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос сенатора от Республиканской партии Роберта Портмана относительно предоставления Украине оборонительного летального вооружения для защиты, Помпео заявил: "Сенатор, я поддерживаю".

На вопрос, обязуется ли Помпео никогда не признавать аннексию Крыма, тот ответил: "Да, сенатор, я буду бороться за то, чтобы этого не произошло. У нас есть решение президента, и, очевидно, что это будет неприемлемым".

Кроме того, Помпео выразил согласие, что санкции, введенные против РФ за агрессию против Украины, должны оставаться в силе до выполнения Россией Минских соглашений.

Ранее Помпео признал, что США недавно убили "пару сотен" россиян в Сирии. "Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты", — заявил он.

Напомним, Помпео заявил, что эра "мягкой политики" в отношениях с Россией подошла к концу. По его мнению, лояльность США к РФ м ни к чему хорошему не привела.
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Майк Помпео, США, Украина, госсекретарь США, оборонительное вооружение, война в Украине
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