"Постоянное давление на противника". Стало известно о новой тактике ВСУ на Донбассе

ВСУ хотят усложнить дальнейшее комплектование передовых частей их двух армейских корпусов "ЛДНР".

Стало известно о новой тактике ВСУ Comments.UA

На Донбассе , при освобождении захваченных населенных пунктов, ВСУ начали применять более активную тактику, оказывая постоянное давление на боевиков.

В мае в тыл формирований так называемой "ДНР" пошли поисковые группы, одновременно со взятием поселка Южное было сообщено о захвате двух 120 мм минометов с позиций "ДНР", а затем группа разведчиков батальона "Донбасс-Украина" застала врасплох наблюдательный пункт боевиков, на котором убила одного из них и трех взяла в плен, пишет "Радио Свобода".

По словам источников в украинском Генштабе, тактика постоянного давления на противника, по мнению украинского командования, должна сделать службу в окопах за 15 тысяч рублей в месяц окончательно непопулярной работой на территории подконтрольной так называемым "республикам" и резко усложнить дальнейшее комплектование передовых частей их двух армейских корпусов.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 25-го батальона 54-й бригады ВСУ заняли новые передовые позиции на Светлодарской дуге.

Читайте наши новости в Facebook