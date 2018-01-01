Пострадавший в результате взрыва гранаты на Киевщине скончался в больнице

Пострадавшие от взрыва гранаты перенесли ампутацию конечностей и глаза.

Последствия подрыва гранаты в Новых Петровцах kv.npu.gov.ua

В больнице скончался один из пострадавших 12 февраля в результате подрыва гранаты в жилом доме в Новых Петровцах Киевской области

"Сегодня стало известно, что один из пострадавших умер в больнице. Двое мужчин в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Пострадавшие от взрыва гранаты перенесли не одну операцию, в частности, ампутацию конечностей и глаза", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Кроме того, в полиции сообщили, что у подозреваемого мужчины во время санкционированного обыска по месту жительства обнаружили и изъяли еще две гранаты — Ф-1 и РГД-5.

Напомним, 12 февраля 63-летний мужчина бросил гранату Ф-1 во частного дома в селе Новые Петровцы. В результате взрыва в реанимацию попали трое мужчин-одноклассников с травмами различной степени тяжести. Мужчину задержали, он имел конфликт с владельцем дома.