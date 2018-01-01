Сегодня, 14:47 RSS

Потоп на Сумщине. Жителям райцентра пришлось пересесть на лодки: фото

Сегодня, 13:24
Потом Сумщина < >
< >
1 / 5 (ГУ Нацполиции по Сумщине)

Всего спасатели эвакуировали 43 горожан.

Спасатели эвакуировали 43 жителей города Ахтырка, что на Сумщине, из-за подтопления частных домов.

Соответствующее сообщение в понедельник, 2 апреля, опубликовал пресс-центр Госслужбы по ЧС.

"В результате интенсивного таяния снега в городе Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в реке, что привело к подтоплению частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 сантиметров", — говорится в тексте.

Кроме того, по данным спасателей, один из 43 эвакуированных горожан был госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине половодье подтопило треть города Вилково.

 
Теги:  
Сумщина, Ахтырка, паводок, подтопление, ГСЧС
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...