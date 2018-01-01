Повысят тарифы и пересчитывают субсидии: что ждет украинцев с 1 мая

"Главред" проанализировал основные изменения в жизни страны.

С 1 мая украинцев ждет ряд подорожаний. slavdelo.dn.ua

Уже с этого вторника, 1 мая, украинцев ждут новые цены на железнодорожные билеты, пересчет пенсий, субсидий и новые тарифы. Под "новыми" уже традиционно подразумеваются "более высокие".

"Главред" проанализировал основные изменения в жизни страны.

ООС вместо АТО

30 апреля на Донбассе официально завершается антитеррористическая операция (АТО). Вместо нее стартует Операция объединенных сил (ООС).

В связи с началом ООС на территории Донбасса начинает действовать особый порядок допуска граждан.

"Главред" уже сообщал о том, что изменится в зоне военного конфликта на Донбассе после завершения АТО.

Урежут субсидии: кто потеряет выплаты

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 квадратных метров, а дома — 200, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума — 5 тыс. 286 грн.

Также с 1 мая социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемов потребления — 4,5 кубометров на 1 квадратный метр площади, электроотопление — 30 киловатт в час на квадратный метр площади.

В итоге около 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять их с начала нового отопительного сезона. В частности, субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили.

Пенсии военным и не только

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко еще в середине апреля обещал, что все пенсии военным будут перечислены и выплачены в полном объеме до 1 мая. Ждем-с.

Кроме того, в мае ПФУ запустит сервис, позволяющий дистанционно получать справки о размере пенсий и зарплат, а также об уплаченных взносах. Теперь это можно будет сделать онлайн.

Курс доллара в Украине в мае-2018

По прогнозам экспертов, курс доллара в Украине останется примерно на нынешнем уровне – 26,10-26,40 грн/$.

А вот если случится какой-нибудь непредвиденный экономический форс-мажор, и доллар рванет вверх – то за ним последуют цены на бензин, предупреждают эксперты. Ценники на заправках могут вырасти в целом на 1 гривню.

При этом с 1 мая Нацбанк отменяет суточный лимит на куплю-продажу валюты банками. Регулятор также с 1 мая увеличил лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) с 1% до 3%, а лимит общей короткой открытой валютной позиции банка – наоборот, уменьшил с 10% до 8%.

Подорожание билетов от "Укрзализныци"

Гендиректор "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал подорожание билетов для пассажиров на 10-12% с апреля – но сроки сдвинули на май.

И это не единственное подорожание железнодорожных билетов. К концу года цены поднимут еще на 12%. К примеру, купе в ночном поезде в среднем подорожает на 100 грн.

Электронный рецепт не для всех

В Виннице, Днепре, Ивано-Франковске и Бахмуте Донецкой области стартует пилотный проект по внедрению и применению электронного рецепта в медицинских учреждениях.

Ранее и.о. главы Минздрава уже объяснила, как будет работать электронный рецепт: "Врач заносит в компьютер или на планшете в электронный рецепт данные пациента и действующее вещество для лечения его заболевания. Врач ставит свою электронную подпись. Пациент получает смс-код, идет в аптеку, показывает смс фармацевту и получает свои лекарства. До конца года мы предусматриваем, что по всей стране уже будет работать электронный рецепт".

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Новые тарифы от "Воли"

С 1 мая крупнейший провайдер телекоммуникационных услуг "Воля" повышает тарифы на свои услуги в среднем на 7%. Повышение коснется всех видов услуг, предоставляемых компанией.

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Немного приятных изменений в Киеве

Столице второй месяц весны обещает ряд приятных событий:

с 1 мая начинают работать столичные фонтаны на Майдане, как раз идет процесс расконсервации фонтана Большой и шести малых;

ожидается презентация обновленных Андреевского спуска и Аллеи художников;

и Аллеи художников; планируется открытие реконструированного парка Партизанской славы в Дарницком районе;

26 мая Киев принимает финал Лиги чемпионов сезона 2017-2018.

Одно неприятное изменение в Крыму

А вот в аннексированном Крыму нововведение будет не слишком радостным для обычных людей: там вводят курортный сбор с туристов.

Сначала предельный размер курортного сбора не будет превышать 50 рублей в сутки. А с 2019 года максимальный курортный сбор составит 100 рублей в сутки.

Размер сбора может меняться в зависимости от сезона, времени пребывания туриста, значения курорта.

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