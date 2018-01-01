Появились кадры первого допроса онкобольного водителя Mazda на месте ДТП в Кривом Роге: видео

Виновник аварии признает, что ехал на мигающий желтый сигнал светофора.

Александр Волков из-за онкологического заболевания находится не в СИЗО, а в больнице Фото: 1kr.ua

Обнародованы кадры разговора водителя автомобиля Mazda Александра Волкова, который спровоцировал масштабное смертельное ДТП в Кривом Роге , с сотрудником полиции спустя пять минут после столкновения.

"Я ехал отсюда, посмотрел, желтый свет мигает, но я ее не видел", - слова водителя приводятся в сюжете ТСН.

Во время разговора полицейского и виновника аварии камера поворачивается и видна разбитая маршрутка. Также на видео есть точное время, когда шел допрос – спустя пять минут после катастрофы.

Суд арестовал Волкова на два месяца, однако он находится не в СИЗО, а в больнице из-за решения врачей. У мужчины диагностировано онкологическое заболевание, и медики пока рекомендуют ему пребывание в стационаре. В больнице его охраняет конвой.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса. По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.