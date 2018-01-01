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Появились новые детали и видео с места жуткого ДТП на Львовщине

Сегодня, 12:21

Украинцы возвращались из Чехии с заработков.

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В аварии, которая произошла утром 23 мая возле села Вербляны Бусского района на дороге Киев — Чоп во Львовской области, погибли шесть человек.

На месте ДТП было установлено, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в заднюю часть фуры, перевернулся и влетел в кювет. 

"Вследствие ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу… медики устанавливают степени тяжести их травм", — отметили на сайте Национальной полиции.

Все погибшие - пассажиры Mercedes, еще один пассажир и водитель микроавтобуса получили травмы.  Одного пострадавшего пришлось вырезать из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

По данным ТСН, все погибшие и потерпевшие возвращались из Чехии с заработков.

Причины аварии пока не установлены. 

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Теги:  
ДТП, авария, Львовщина, Вербляны
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