Появилось полное видео драки, в которой Найему сломали челюсть

На кадрах видно, что нападавших было пятеро.

На Мустафу Найема напали пятеро участников драки Фото: Информатор

В конфликте в центре Киева, в результате которого народный депутат Мустафа Найем получил перелом челюсти и телесные повреждения, принимали участие пять нападавших.

На видео, опубликованном в YouTube, видны пять мужчин, которые на проезжей части окружили нардепа.

После словесной перепалки один из участников нападения нанес Найему удары в область головы. Кадры свидетельствуют о том, что два автомобиля преградили дорогу машине нардепа, в результате чего он оказался заблокирован.

Первым данное видео в Facebook опубликовал адвокат Александр Кузьменко. По его словам, Найем намеренно скрывает пятого участника нападения, везде публично заявляя о четырех.

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на нардепа. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил - виновник избиения не был задержан.

Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре.

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