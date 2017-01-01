"Поздравления держимордам". В Харькове дети станцевали в день рождения чиновницы

Группа детей танцевала перед чиновницей.

В Харькове на день рождения главы Новобаварской районной администрации Татьяны Цибульник позвали детей, чтобы они танцевали для чиновницы.

"Я не понимаю, почему у нас еще не запрещено законодательно использовать детей в том, чтобы подлизать начальству, который получает зарплату из государственных налогов. Не говоря уже о том, что пользоваться детьми как ресурсом для улучшения политического имиджа у нас умеют исключительно в худших традициях СССР. Почему декоммунизация не распространяется на эту сферу?" — сказано в сообщении "Рагу.лі" в Facebook.

На фото из сети можно увидеть, как группа детей танцует перед чиновником.

"Каким адекватным родителям захочется, чтобы их дети были выездной шоу группой для поздравления держиморд? Где наши органы по защите прав детей? Праздничный торт заказали в лучших традициях вкусов "ко-ко-ко". И торт, и шарики, и золотой портрет, и стена эстетического плача и даже заставка в телевизоре для полного погружения…Культ личности обеднел", — говорится в сообщении.