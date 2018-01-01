Поздравления с Днем ЖКХ: прикольные, в прозе и стихах, открытки

В Украине День коммунальщика отмечается в третье воскресенье марта.
Праздник еще в 1994 году утвердил президент – сначала как День работников жилищно-коммунального хозяйства, а спустя год его переименовали в День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
День ЖКХ в 2018 году: когда празднует Украина
В Украине День коммунальщика отмечается в третье воскресенье марта. В 2018 году праздник выпал на 18 марта.
Причем поздравлять в этот день принято не только работников ЖЭКов, но и всех "управдомов" и людей, которые причастен к созданию ОСМД (организаций совладельцев многоквартирных домов). Ведь они добровольно берут на себя ответственность за порядок и уют на своей приквартирной территории, а не ждут, пока за них это сделает кто-то еще.
"Главред" собрал идеи, как поздравить коммунальщиков на словах и в картинках с их профессиональным праздником.
Поздравления с днем ЖКХ прикольные
Амбиции, чванливость и зазнайство,
Брезгливость, чистоплюйство и хандру.
Не терпит коммунальное хозяйство, Работу начиная поутру.
В потемках, в предрассветном жутком мраке,
Когда еще мы спим и видим сны, -
Опустошают мусорные баки,
Метут дворы, газон, собачьи каки –
Пространства постсоветского сыны.
Комфорт дает нам ваше попеченье
Лифт, домофон работают всегда.
Бесперебойно электроснабженье,
Тепло, светло, из кранов бьет вода.
И вас не просто хочется поздравить –
Открытку с поздравлением отправить.
Но не дойдет открытка все равно, -
Верней пустить журавлика в окно.
***
Идя по чистым улицам,
Гуляя просто в парке,
Вы смотрите, как кружится
Июньский пух в день жаркий.
За эти чистые места,
Ухоженные скверы,
Я дифирамбы ЖКХ
Пою, не зная меры!
Их поздравляю от души,
Благодарю за подвиг –
За то, что чище мы живем
На сей планете многих!
***
Формула жизни предельно ясна,
Люби, уважай и цени ЖКХ,
Воду и свет здесь всегда берегут,
Если зима, то и газ подадут.
Хватит ругаться и биться об стену,
Чтобы работать найди надо время,
И ЖКХ на моей стороне,
За это работник "спасибо" тебе.
Ты уж старайся, заботься о нас,
И мы поможем тебе в трудный час.
Поздравление с Днем ЖКХ в прозе
Поздравляем с профессиональным праздником тех, кто ежедневно лицом к лицу сталкивается с проблемами и трудностями ЖКХ, кто стойко, мужественно и ответственно решает даже самые сложные задачи! Ваша работа нужна нам, и мы сердечно благодарим Вас за труд! Разрешите пожелать Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, личного счастья!
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Дорогие коммунальщики! Поздравляем вас с профессиональным праздником вашей нелегкой, но очень нужной людям профессии! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда находилось доброе слово для тех, кто зависит от вашей деятельности, кто нуждается в вашем труде! Пусть будет светлой, радостной и очень успешной ваша работа! А ваша личная жизнь будет наполнена счастьем и радостью! Здоровья и успехов вам и вашим родным и близким!
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Поздравляем коммунальщиков с их профессиональным праздником - днем ЖКХ! Желаем успехов в работе, благодарных клиентов, роста заработной платы, успехов, здоровья и благополучия во всем!
Поздравление с Днем ЖКХ официальное
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и стальных нервов. Работа в сфере услуг — это и праздник и испытание. Так пусть же все дается легко и непринужденно, спокойно и мирно, чисто и не пыльно. Достатка вам, финансового благополучия, уюта, тепла, добра, согласованности, легкости и взаимоуважения!
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Поздравляем Вас с профессиональным праздником, благодарим за добросовестный труд и желаем успехов, вдохновения, достижений и свершений намеченного, любви и заботы со стороны близких.
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Дорогие наши торговые работники, работники бытового обслуживания и работники жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем с вашим профессиональным праздником! И хотим сказать вам, наши дорогие, что тот труд который вы проделываете ради нас каждый день, мы очень ценим и очень вам благодарны. А пожелать вам хочется крепкого здоровья, физических и моральных сил, мудрости, терпения и вдохновения. Спасибо вам наши хорошие, за энтузиазм, оптимизм и чувство юмора. Оставайтесь всегда такими же активными, веселыми, трудолюбивыми и дружелюбными. Счастья вам наши дорогие, мира и добра!
Смешные стихи про работников ЖКХ и короткие стихи про ЖКХ
За тепло сердечное спасибо,
За устроенный в квартирах быт,
За уборку во дворе, где-либо
Вас жильцов орда благодарит!
Поздравляем мы с днем ЖКХ вас,
И желаем прочных, теплых труб.
Чтобы все работало исправно,
Чтоб премировался ваш нелегкий труд!
***
В хозяйстве нашем коммунальном
Хороших множество людей,
Трудолюбивы нереально,
Пусть ждет вас много светлых дней!
Достойно труд оплачен будет,
Награды вас, поверьте, ждут!
И с благодарностью к вам люди
Потоком радостным пойдут.
***
Сегодня праздник ЖКХ!
Ребят мы поздравляем,
Желаем им носить меха
Бобра и горностая!
Пусть будет служба их сполна
Оплачена бюджетом,
Пусть будет две поры: весна,
За нею - снова лето!
***
В ваш праздник профессиональный,
Работник ЖКХ, желаю,
Вам достижений максимальных,
И жить, успехов достигая!
Частушки про работников ЖКХ и песни переделки про ЖКХ
Просишь, просишь ЖЭК родной:
"Сделай что-нибудь с трубой!"
Все моргает глазками
И глаголит сказками!
***
Дорогой "Водоканал",
Ох и круто ты попал!
Бабки Ежки всей гурьбой
Праздновать пришли с тобой.