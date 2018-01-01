Пожар в Чернобыле - плоды работы недальновидного правительства - эксперт

Абсолютно все леса, находящиеся в "зоне", являются

Вина в распространившемся пожаре в Чернобыльской области - в том числе вина украинского правительства, в результате которой украинцы пожинают плоды его недальновидной политики.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил директор Киевского эколого-культурного центра, Заслуженный природоохранник Украины, эколог Владимир Борейко.

"Существенный момент заключается в том, что Гройсман заблокировал действие Экологической инспекции, и она уже полгода не может проверять лесхозы и другие предприятия на предмет соблюдения пожарной безопасности. Потому у нас возникают такие проблемы, как пожар в Василькове, беда со львовским мусором и т.д. Это все — результат действий правительства, которое блокирует работу государственных экологических контрольных служб", - сказал эксперт.

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По словам Борейко, опасность пожара в Рыжем лесу в радиокативной зоне прежде всего в том, что чернобыльский лес заряжен радионуклидами.

"И этот лес будет заряжен еще сотни тысяч лет, пока эти радионуклиды не самоустранятся. Рыжий лес — это участок леса, который находился непосредственно вблизи Чернобыльской АЭС и порыжел в свое время. Возможно, тот лес и вырубили. Но абсолютно все леса, которые находятся в Чернобыльской зоне, по определению заряжены радиацией, как и вся земля там. Если бы не это, в Чернобыльской зоне можно было бы вести нормальное хозяйство, и люди могли бы там жить. А так, чернобыльский лес заряжен, и не важно какой он: рыжий, черный или зеленый", - подчеркнул эколог.

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Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог.

В ГСЧС сообщали, что 6 июня по состоянию на 10 часов продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около пяти гектаров, наблюдалось тление трех очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

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