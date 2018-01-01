Пожар в Чернобыле: площадь отдельных очагов возгорания серьезно сократилась

В столице радиационный фон не превышает норму.
Ситуация контролируемая, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В городе Киев радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень — до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень — до 50 мкР/ч)", — отметили в ведомстве.
Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог.
В ГСЧС сообщали, что 6 июня по состоянию на 10 часов продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около пяти гектаров, наблюдалось тление трех очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.
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