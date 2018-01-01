Пожар в Чернобыле: площадь отдельных очагов возгорания снова сократилась

В Чернобыльской зоне контролируемая ситуация, отметили в ГСЧС.
Ситуация контролируемая, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", — отметили в ведомстве.
Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог. В ГСЧС сообщали, что 6 июня по состоянию на 12 часов площадь отдельных очагов пожара сократилась до около трех гектаров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram