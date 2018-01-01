Пожар в Чернобыле: радиационный фон в Киеве вырос. Названа еще одна область, куда несет радиацию

Журналисты проверили официальные данные об уровне радиации в столице.

Журналисты проверили официальные данные об уровне радиации в Киеве. torange.biz

Так, по данным ГСЧС, по состоянию на 20:00 радиационный фон был:

- в Киеве – 11 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);

- в Чернобыле – 24,1 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);

- на промышленной площадке Чернобыльской АЭС – 50,7 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч.

В то же время журналисты ТСН сообщают, что под вечер прибор на передвижной станции измерения специалистов показал 13 мкР/ч.

При этом пока эксперты ничего угрожающего для жителей Киева не видят. "Сегодня волноваться не нужно", – заявил один из них.

В Киеве система контроля радиации переведена в режим работы в чрезвычайном состоянии. Это означает, что включены все существующие у специалистов приборы измерения радиации, а любые изменения тщательно фиксируются экспертами.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения уверяют, что ветер с пожара не дует в сторону столицы.

При этом снова возник вопрос с направлением ветра. Спасатели в отличие от синоптиков утверждают, что ветер со стороны Чернобыля дует не в сторону Киева, а на Черниговщину.

"Ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается", – отмечается в сообщении ГСЧС.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что дым с чернобыльского пожара несет на Киев. При этом она уточнила, что данное направление означает, что со стороны Чернобыля ветер сейчас несет радиацию в сторону Киева.

В то же время официальный власти настаивают, что ветер дует в иную сторону. "Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", – уже успел заверить руководитель управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

Подробнее о том, что лучше есть в этот период, а от каких продуктов лучше воздержаться, читайте в нашем материале Пожар в Чернобыле-2018: как защититься от радиации в домашних условиях.

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