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Пожар в Чернобыле: в ГСЧС отчитались о ходе ликвидации возгорания

Сегодня, 09:18

К тушению возгорания привлеченены десятки единиц техники, отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Чернобыль,пожар
В Чернобыле сегодня утром тушили два отдельных очага пожара на общей площади около 1,5 га, сообщили в ГСЧС dsns.gov.ua
В четверг, 7 июня, в Чернобыльской зоне по состоянию на 8 часов продолжалось тушение двух отдельных очагов пожара на общей площади около 1,5 га.

Возгорание локализовано, продолжается его ликвидация, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, к тушению пожара привлечены 35 единиц техники, а также 150 человек.

"Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами Ан-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн)", — отметили в ведомстве.

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Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник утром 5 июня, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. СМИ называли наиболее вероятной причиной возникновения пожара поджог

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Теги:  
Чернобыльская зона, пожар, ГСЧС, Чернобыль
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