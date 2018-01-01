Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС отчитались о ситуации

К тушению возгорания привлечены десятки единиц техники.

В Чернобыльской зоне сегодня утром еще наблюдались отдельные очаги горения и задымления на площади около пяти гектаров dsns.gov.ua

В среду, 6 июня, в Чернобыльской зоне по состоянию на 6 часов утра по данным авиаразведки наблюдались отдельные очаги горения и задымления на площади около пяти гектаров.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 27 сбросов (114 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено десять сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны)", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник 5 июня около 10:00, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог.

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