Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС отчитались о ситуации

К тушению возгорания привлечены десятки единиц техники.
К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 27 сбросов (114 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено десять сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны)", — отметили в ведомстве.
Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник 5 июня около 10:00, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог.
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