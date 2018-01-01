Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС рассказали о радиационном фоне в Киеве

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС остается в норме, заявили в ГСЧС.

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook.com/levina.ns

В Киевской области, в зоне Чернобыльской АЭС , продолжается тушение возгорания пожара на площади 10 гектаров.

По данным главы Госслужбы Украины по ЧС Николая Чечеткина, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС остается в норме.

"На месте происшествия работает авиация ГСЧС. А именно: 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на 18:00, авиацией совершено 10 сбросов воды (41,5 тонн). Также к тушению привлечены 29 ед. техники и 126 человек", — сообщил Чечеткин в Facebook.

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Чиновник также опубликовал информацию о радиационном фоне.

"В Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)", — добавил Чечеткин.

Напомним, 5 июня, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га в зоне Чернобыльской АЭС.

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