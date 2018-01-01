В Славянске бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу

Расследованием инцидента уже занимаются сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

Бойцы ВСУ vedomosti-ua.com

В четверг, 8 марта, двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск.

Соответствующее сообщение опубликовал пресс-центр штаба АТО.

"В городе Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", – говорится в тексте.

Согласно данным штаба АТО, сейчас сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ проводят служебное расследование по факту данного происшествия.

"Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут наказаны в дисциплинарном порядке", – добавили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под обстрел ВСУ на Донбассе попал депутат Госдумы РФ