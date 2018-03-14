Сегодня, 15:31 RSS

Правительство запретило ввоз в Украину удобрений из России

Сегодня, 14:54

Инициативу предложил глава украинского МВД Арсен Аваков.

Минеральные удобрения
Отгрузка минеральных удобрений Zik
Кабмин Украины ввел запрет на ввоз в страну российских минеральных удобрений.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 марта, сообщает портал "Экономическая правда".

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее заседание Кабмина. А что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

К слову, данную инициативу предложил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, ранее в Украине запретили ввоз российских книг о Вещем Олеге и княгине Ольге.
Теги:  
Украина, Кабмин, удобрения, ввоз, запрет, Владимир Гройсман, Арсен Аваков
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...