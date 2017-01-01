Правоозащитники отправили Путину в Кремль посылку с "непраздничными подарками"

Кроме всего прочего, в посылку вложили пакет отчетов о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

Сбор посылки для Путина radiosvoboda.org

Украинские правозащитники во вторник, 26 декабря, отправили посылку в московский Кремль для президента Владимира Путина − со вложенным пакетом отчетов о нарушениях прав человека в аннексированом Россией полуострове Крым.

Акция получила название "Непраздничные подарки Путину", сообщает "Радио Свобода".

"Эти отчеты мы готовили в течение четырех лет. У них есть сведения о насильственных исчезновениях, пытки, аресты. Перечислять можно долго, ведь за это время осуществлено множество нарушений", - заявила во время проведения акции координатор правозащитной организации "КримSOS" Тамила Ташева.

Кроме того, по ее словам, в посылку вошли − энциклопедия нарушений прав человека в Крыму, отчеты о насильственных исчезновениях и о расовой дискриминации на полуострове, информация об обвинениях активиста Владимира Балуха, а также о задержании на полуострове "диверсантов".

Напомним, ранее правоозащитники объяснили, почему в Крыму оккупанты усилили преследования крымских татар.