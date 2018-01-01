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Правоозащитники рассказали, сколько людей пропало без вести за время конфликта на Донбассе

Сегодня, 21:53

Что и говорить - количество пропавших людей в зоне АТО/ООС достаточно велико.

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Reuters
С начала военного конфликта в 2014-м на Донбассе пропали без вести и разыскиваются около четырех тысяч человек.

Соответствующее сообщение было опубликовано в докладе "Харьковской правозащитной группы".

В свою очередь, по информации Главка Нацполиции по Донетчине, пропавшими без вести числились 2727 человек, судьба 1053 до сих пор неизвестна.

По статистике Луганской областной военно-гражданской администрации, на территории Луганщины разыскиваются 1205 человек, судьба 572 из них остается неизвестной.

Кроме того, по состоянию на апрель 2018-го неидентифицированными остаются 307 погибших людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что благодаря ДНК-экспертизам были установлены личности 554 погибших в зоне АТО бойцов ВСУ.

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Теги:  
Донбасс, правозащитники, пропавшие без вести, люди, полиция, чиновники
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