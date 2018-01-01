"Правосеки заставили бабушку съесть газету". В "ДНР" отличились новым фейком: видео

Эдуард Басурин рассказал о "вопиющем случае" в зоне АТО.

В "ДНР" не устают сочинять новые фейки укроп.org

Так называемый "заместитель командующего оперативным командованием" террористической "ДНР" Эдуард Басурин выдал новый фейк о действиях бойцов "Правого сектора" на Донбассе.

"Там вообще был вопиющий случай: бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Люди возмутились, их слушать никто не стал. Когда люди стали возмущаться, они газету все-таки забрали, тормозок отдали, но в очень грубой форме обращались с людьми, которые находились в этом автобусе", — заявил Басурин в интервью одному из сепаратистских телеканалов.

Напомним, ранее пропагандисты "ДНР" рассмешили фейком о том, что якобы террорист "Моторола" творил чудеса.