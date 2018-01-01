Православные христиане отмечают великий праздник Пасхи

Пасхальные торжества начинаются обходом вокруг церкви под звуки колоколов.

Воскресение Христово является символом вечной жизни erudyt.net

Сегодня, 8 апреля, православные христиане и греко-католики отмечают главный праздник церковного года Воскресение Христово , который является символом вечной жизни, победы над смертью и очищения от грехов.

Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Пасхальные торжества начинаются обходом вокруг церкви под звуки колоколов. После обхода перед закрытыми дверями церкви, как перед запечатанным Божьим гробом, начинается воскресная утреня. Во время пения воскресного тропаря священник крестом открывает двери церкви в знак того, что Христово Воскресение открыло верующим двери к небу.

Отметим, что в праздничной корзине, которую несут святить в церковь, кроме паски и яиц обязательно должны быть мясо, сало, хрен и соль, которой издавна приписывают магическое значение. Наши предки освящали даже нож, которым разрезали освященную паску, а затем использовали при гаданиях. Все, что было в корзине, даже полотенце, которым она накрывалась, наделяли магическим значением.

По традиции, после освящения паски семья в полном составе должна собраться за праздничным столом, чтобы держаться вместе в течение всего года. Разговляться нужно паской или яйцом, хотя наши предки разговлялись даже хреном, чтобы зубы не болели. Даже крошки паски, которые упали на землю, нельзя выбрасывать в мусор. Отрезанный кусок надо хранить как талисман, приносящий счастье. Все освященное нельзя выбрасывать: только закапывать. Скорлупу от первого яйца надо бросить в реку.

Кроме того, писанка имела много ролей в пасхальных ритуалах. Один из них касался праздника весны как праздника любви - девушки дарили писанки парням, а лучшие — тем, кого любили. Это был один из знаков, которым можно было рассказать о своих чувствах.

Обратим внимание, что в течение сорока дней после Пасхи, вплоть до Вознесения каждый православный христианин должен здороваться друг с другом словами "Христос Воскрес!" и получать в ответ подтверждение этих слов "Воистину воскрес!".

Напомним, брать с собой в церковь на Пасху можно далеко не все продукты. А некоторые – можно брать только при условии, что святить их человек будет в церковном дворе, а в сам храм заносить воспрещается. Подробнее читайте в материале "Главреда" Что святят на Пасху.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на Пасху.