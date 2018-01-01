Православный активист обвинил националистов из С14 в жестоком избиении

Потерпевший заявил, что от неминуемой гибели его спасли соседи.

Валентин Лукияник заявил об избиении представителями С14 Фото: скрин YouTube телеканал TBI

Православный и общественный деятель, глава Союза православных братств и известный врач-кардиолог Валентин Лукияник был избит пятью представителями организации С14 . Об этом заявил публицист Дмитрий Скворцов.

Автор поста написал в Facebook, что Лукияника спасли соседи, которые окружили бойцов С14, а те, в свою очередь, от страха вызвали полицию, а также своего лидера Евгения Карася.

"Полиция приехала через час и тут же взяла под козырёк перед этим руководителем. Он сказал полицаям, что ему "заказали" Лукияника на Институтской, когда братства пикетировали Администрацию президента и Кабмин по поводу "автокефалии". Грозился делом от СБУ", - написал Скворцов.

Публицист добавил, что конфликт у Лукияника с праворадикалами из С14 существовал давно.

Скворцов уточнил, что пострадавший не получил опасных для жизни травм, поскольку не позволил нападавшим зайти со спины, и вовремя подоспели соседи.

Фото:Facebook/Дмитрий Скворцов

Напомним, члены праворадикальной организации "С14" облили краской лидера Прогрессивной "социалистической партии" Наталью Витренко – в тот момент, когда она со свитой из соратников пришла на заседание Окружного административного суда.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram