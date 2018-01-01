Православный активист обвинил националистов из С14 в жестоком избиении

Потерпевший заявил, что от неминуемой гибели его спасли соседи.
Автор поста написал в Facebook, что Лукияника спасли соседи, которые окружили бойцов С14, а те, в свою очередь, от страха вызвали полицию, а также своего лидера Евгения Карася.
"Полиция приехала через час и тут же взяла под козырёк перед этим руководителем. Он сказал полицаям, что ему "заказали" Лукияника на Институтской, когда братства пикетировали Администрацию президента и Кабмин по поводу "автокефалии". Грозился делом от СБУ", - написал Скворцов.
Публицист добавил, что конфликт у Лукияника с праворадикалами из С14 существовал давно.
Скворцов уточнил, что пострадавший не получил опасных для жизни травм, поскольку не позволил нападавшим зайти со спины, и вовремя подоспели соседи.
Напомним, члены праворадикальной организации "С14" облили краской лидера Прогрессивной "социалистической партии" Наталью Витренко – в тот момент, когда она со свитой из соратников пришла на заседание Окружного административного суда.
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