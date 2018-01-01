Правозащитник: Похудевшего на 30 кило Балуха голодающим не считают, его перестал посещать врач

Политзаключенный держал полную голодовку первые 20 дней, затем его убедили употреблять минимальный набор продуктов.
Об этом заявила руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник, пишет "Крым.Реалии".
Правозащитница напомнила, что Балух держал полную голодовку первые 20 дней, затем его убедили употреблять минимальный набор продуктов (50-70 граммов сухарей из черного хлеба, овсяный кисель и чай с медом), чтобы избежать "опасных для жизни процессов".
"Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки. Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет", – рассказала Скрипник.
При этом она отметила, что Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя "обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку".
Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).
В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.
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