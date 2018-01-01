"Праздник маразма". Опубликованы фото конкурса "красоты" в Крыму

Жюри оценивало конкурсанток по трем параметрам.

В аннексированном Россией Крыму прошел удивительный праздник "красоты и грации".

Мероприятие приурочили к Международному дню женщин 8 марта, говорится в сообщении "Рагу.ли" в Facebook.

Пользователи соцсетей высмеяли так называемый праздник, организованный местным предприятием.

"Жюри оценивало конкурсанток по трем параметрам: эстетика, внешний вид и уровень исполнения". Как жаль, что в этот перечень не отнесли такую категорию, как "здравый смысл", — с иронией отметила автор поста.

"Чтобы подчеркнуть маразматичности всего, что происходило на сцене, туда к выпустили еще и "казаков", — добавила автор.