"Предприятие — на грани гибели". "Антонов" обвинил "Укроборонпром" в некомпетентности

За три года предприятие не произвело ни одного серийного самолета.

Заводские цеха ГП "Антонов" фото: rbc.ua

Авиастроительный завод "Антонов" может прийти в упадок в результате неквалифицированного управления Государственным концерном "Укроборонпром".

Еще в мае 2015 года ГП "Антонов" вошел в состав ГК "Укроборонпром", руководством которого было принято решение о разделении зон ответственности менеджмента "Антонов" на финансово-экономическую и научно-техническую составляющие, идет речь в заявлении, опубликованном на сайте "Антонова".

"Итог этого "гениального" решения —предприятием руководят люди совершенно некомпетентные в авиастроении. За три года сменилось три руководителя, не произведено ни одного серийного самолета, а значительная часть прибыли осела в карманах посредников из "Укроборонпрома", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что в течение этого времени был собран только самолет-демонстратор Ан-132Д. "Предприятие не имеет реальных заказов и фактически находится на грани гибели", — заявляет "Антонов".

Коллектив госпредприятия выдвинул четыре условия: принять программу вывода авиационной отрасли из кризиса, вывести "Антонов" из состава "Укроборонпрома", переизбрать руководство голосованием коллектива и срочно встретиться с президентом и премьером.

"Уважаемый господин президент, спасти ГП "Антонов" — спасти Украину! Если руководство государства не желает бороться за судьбу флагмана украинской промышленности, то коллектив предприятия возьмет эту ответственность на себя", — резюмируется в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Антонов" и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в столице Беларуси Минске, что может позволить украинскому ГП продолжить сотрудничество с Россией.