"Прекрасные люди поехали в Киев снимать кассу". В Сети обвинили популярный цирк в распространении кори

Большинство детей, попавших в больницу в столице, были на представлении одного и того же цирка, отметила глава пресс-службы НБУ.

В Киеве дети заболели корью после посещения популярного цирка, сообщили интернет-пользователи facebook.com/tatiana.klishyna

Глава пресс-службы Национального банка Украины Леся Войтицкая сообщила, что в Киеве в инфекционное отделение одной из больниц попали дети с корью.

Выяснилось, что 90% из поступивших были на представлении цирка "Кобзов" в столице 23-24 декабря, мамы активно пишут об этом в Facebook, говорится на ее странице в соцсети.

"В Киеве эпидемия кори. И как бы это было не смешно, одним из очагов заражения стал цирк "Кобзов" (23, 24 декабря)", — отметила у себя в Fb Оксана Зайцева.

Под одним из постов бывшая сотрудница Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко утверждает, что работники цирка болели корью, лечились в Черновцах, но "собрали все и уехали".

"И эти "прекрасные" люди поехали в Киев снимать кассу. Кто знает, могут ли они за это понести наказание?", — задалась вопросом Войтицкая.

Ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине за 11 месяцев 2017-го по сравнению с 2016-м заболеваемость корью выросла в 43 раза, всего в прошлом году диагноз был подтвержден 3 тысячам 382 людям.