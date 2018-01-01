Преступление или хвастовство. Журналисты разобрались в мотивах поступка Ивана Бубенчика: видео

Знакомые арестанта не верят в его виновность и обвиняют в нездоровом героизме.

Мнения знакомых Бубенчика относительно мотивов его поступка разошлись УНИАН

Супруга Ивана Бубенчика Виктория уверяет, что происходящее с мужем вызывает у нее исключительно чувство гордости.

Женщина демонстрирует журналистам ТСН многочисленные награды Бубенчика, которого обвиняют в убийстве правоохранителей на Майдане в 2014 году.

"Никогда и ничего я не мог ожидать от своего народа, чем и награда... Меня эмоции, наверное, переполняют", - говорил ранее о своих наградах Бубенчик.

Виктория уверяет, что ее супруг очень эмоционально сдержанный и выносливый, и лишнего себе бы никогда не позволил.

До Революции достоинства Иван Бубенчик руководил рыболовной школой во Львове. Однако армейское прошлое не давало покоя, он считал, что его военный опыт непременно понадобится на Майдане.

"Сознательно или бессознательно, ошибочно или нет заявил, что якобы у него было оружие и он стрелял. Я думаю, что эти заявления, которые он сделал, сделал по неосмотрительности, возможно, из каких-то там мотивов героизма", - рассказывает Андрей Антоныщак, который сотником на Майдане.

Глава сотни, в которой состоял Бубенчик во время революции достоинства, утверждает, что оружия на Майдане не было.

"Пришел парень и принес в теннисной сумке", - объяснил происхождение огнестрела арестант.

Адвокат Бубенчика говорит, что оружие, из которого его подзащитный на Майдане осуществлял выстрелы, найдено – это переделанный охотничий карабин "Сайга".

"Когда он пришел в полк, то он очень много говорил лишних слов относительно того, кого он убивал. Я, например, воспринимал это, как хвастовство и я не верю в то, что он убивал на Майдане. Вот это лично мое убеждение", - рассказывает Юрий Береза, командир полка Днепр-1, в котором служил Бубенчик.

Боевой командир Бубенчика Владимир Шилов убеждает, что Иван - хороший стрелок, в полку его уважали, некоторое время он даже исполнял обязанности командира. И у него обостренное чувство справедливости.

"Нет, нет, нет. Я не думаю, что это хвастовство. Он не такой человек, который начнет просто кичиться. Абсолютно честный человек. Очень справедливый", - рассказывает Шилов.

Сын Бубенчика уверяет, что гордится отцом, поскольку он защищал Майдан и всю страну.

"Отец учил отвечать за свои действия: защищался - это не преступление", - убежден сын.

Как известно, Бубенчик подозревается в убийствах сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего внутренних войск, покушения на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, Бубенчику 5 апреля в присутствии адвокатов было объявлено об изменении подозрения, что делает невозможным избрание меры пресечения.