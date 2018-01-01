"Превращены в нищих". В Минэнерго шахтеры Донбасса объявили голодовку, фото

Учитывая инфляцию, горняки требуют повышения тарифного оклада.

Шахтеры объявили голодный бунт в здании Минэнерго. Фото: Facebook/Михаил Волынец

В здании Министерства энергетики и угольной промышленности 21 февраля объявили бессрочную голодовку шахтеры госпредприятия "Селидовоуголь" Донецкой области.

Сотрудники угольного предприятия требуют выплаты долгов по заработной плате и повышения оклада в соответствии с инфляционным ростом. Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам профсоюзного лидера, шахтеры также требуют от государства выделить средства на техническое оснащение и материальную базу угольных госпредприятий. Объявляя голодовку, они распространили соответствующее заявление.

"Мы стали заложниками безответственного и социально необдуманного подхода к угольной отрасли, - говорится в распространенном обращении. - работники нашего предприятия. имея значительные угольные запасы, подготовленные горными работами очистные выработки, слаженный профессиональный кадровый потенциал, искусственно превращены в нищих".

Волынец заверил, что, в рамках украинского законодательства, шахтеры имеют право на протест и голодный бунт.

Напомним, 14 февраля шахтеры госпредприятия "Селидовоуголь" и их семьи перекрыли две основных дороги по направлению из города Селидово. Причиной радикального протеста стали долги по заработной плате.