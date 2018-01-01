При зачистке палаточного городка у Рады нашли "железный трон" Саакашвили, опубликовано фото

Трон сделан по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов".
"В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов". Чем бы дитя не тешилось", — написал он в сообщении в соцсети.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате зачистки палаточного городка у Рады были задержаны более 100 человек.
Правоохранители заявили, что на территории палаточного городка изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.
Вместе с тем в результате сноса палаточного городка у Верховной Рады 9 активистов движения "Визволення" доставили в больницы.