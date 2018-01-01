Прибаутки-шуточки. Пограничники собрались брать на "работу" нильских крокодилов: видео

Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ГПСУ.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальном интернет-портале ГПСУ.
Согласно обнародованным ведомством данным, рептилии будут "трудиться" исключительно на водном участке.
Сначала им якобы доверят охранять пограничные катера и корабли, базирующиеся в Одесской области.
Размещать новоявленных служебных животных планируется в специально оборудованных террариумах.
Идею использования крокодилов в пограничной службе поддержали сотрудники Одесского зоопарка. Именно они предоставили пограничникам первых "тестовых новобранцев".
В случае, если эксперимент окажется удачным, то в перспективе рептилии пополнят ряды Херсонского и Измаильского погранотрядов.
Напомним, в воскресенье, 1 апреля, празднуется День смеха/ День дураков.