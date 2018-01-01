Приговоренная к пожизненному заключению львовянка благодаря помилованию вышла на свободу: фото

После 27 лет за решеткой женщина по решению президента смогла покинуть тюремную камеру.

Любовь Кушинская в результате помилования покинула колонию Фото: Facebook/Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний

Из Качановской исправительной колонии в Харькове 10 апреля освободили Любовь Кушинскую, которую ранее помиловал президент Петр Порошенко

Как сообщили в пресс-службе Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, женщина отбыла в местах лишения свободы за двойное убийство 27 лет и 9 месяцев.

По информации сообщения, Любовь Кушинская была первой женщиной в Украине, приговоренной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

Фото: Facebook/Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний

Напомним, в 1997 году жительницу Львова Любовь Кушинскую обвинили в убийстве двух мужчин. По словам женщины, ее приговор заказал близкий ей человек, который задолжал ей крупную сумму денег. Она - единственная в Украине женщина, которую приговорили к пожизненному заключению. Свою вину женщина так и не признала.

Как известно, согласно указу президента, Любови Кушинской основное наказание в виде пожизненного лишения свободы заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы. Этот срок истек 10 апреля 2018 года.