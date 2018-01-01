"Прикопайте и все". На Донбассе боевики игнорируют похороны российских наемников

Пособники террористов сообщают об уничтожении документов, подтверждающих участие россиян в военном конфликте на востоке Украины.

Боевики даже отказываются хоронить своих "коллег" из России УНИАН

На оккупированных территориях Донбасса главари боевиков приказывают подчиненным без лишнего шума хоронить убитых наемников их России.

Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter переписку российского пособника террористов Михаила Полынкова с другими боевиками, где говорится о том, как один из "командиров" приказывал просто прикопать тело погибшего российского наемника. Речь идет об уничтоженном в 2016 году россиянине "Альхаране".

"Ушел на задание и не вернулся. Их посылают его искать. Ребята его находят. Подорвался на растяжке, оторвало обе ноги. Ребята звонят командиру: "Мол, нашли, куда везти?". Командир приказывает: "Прикопайте и все, он россиянин, не заморачивайтесь", - цитирует письмо в соцсети блогер.

Дальше в тексте письма говориться, что боевики решили по-человечески отнестись к погибшему и похоронили его. Однако засняли процесс на видео, чтобы в итоге их не обвинили в убийстве. Позже выяснили, что погибшего с позывным "Альхаран" зовут Семенов Андрей Владимирович, а в документах нашли неизвестно откуда возникший его рапорт об увольнении по собственному желанию.

Рассказ свой Полынков завершил информацией о том, что боевики попытались найти в России жену погибшего, чтобы на родине "парню" оказали какие-то почести посмертно или выдали награду.

Фото: Twitter/Necro Mancer

Фото: Twitter/Necro Mancer

Напомним, украинские волонтеры выложили в Facebook позитивное фото украинских бойцов, на котором те улыбаются и спокойно обедают в ожидании наступления пророссийских боевиков.

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