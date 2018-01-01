Прилетел сдаваться. СМИ рассказали первые подробности о задержании Труханова

Мэра Одессы Труханова задержали в аэропорту "Борисполь" сразу же после возвращения в Украину.

Геннадий Труханов. truhanov.od.ua

Городской голова Одессы Геннадий Труханов во время задержания в аэропорту "Борисполь" не оказывал сопротивления пограничникам.

Об этом сообщил высокопоставленный источник, пишет ТСН.

"Такое впечатление, что он прилетел сдаваться. И это очень настораживает", — отметил источник.

После задержания Труханова передали работникам НАБУ, которые отвезли его в свое админздание на улице Сурикова в Киеве. Там ему должны официально объявить подозрение очно.

Как известно, в Украину Труханов вернулся самолетом с польской Варшавы.

Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову и трем его подчиненным объявили подозрение заочно. Еще троих человек задержали. Их всех подозревают в финансовых махинациях.

Мэрия, по информации детективов, приобрела админкорпус бывшего завода "Краян" — по завышенной цене в 185 миллионов гривен. По совпадению, полгода до этого здание стоило всего 11 миллионов гривен. НАБУ успело арестовать счета, на которые одесситы перевели полученные деньги.