Прилетели девять вертолетов. Как в аэропорту Харькова встретили украинцев, освобожденных из плена, фото и видео

Наших соотечественников посадили в самолет, который должен доставить их в Киев.

В аэропорту Харькова освобожденных украинцев ждал президент 057.ua

В среду вечером, 27 декабря, в аэропорту Харькова встретили украинцев, освобожденных из плена боевиков , их доставляли вертолетами, всего прилетело девять штук.

Наших соотечественников ждали, в частности, чиновники, политики, в том числе и президент Петр Порошенко, пишет местное издание 057ua.

После встречи бывших пленных посадили в самолет, который должен доставить их в Киев к родственникам.

Напомним, 27 декабря на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР" — украинская сторона передала противнику 233 человека, а взамен получила 73. Узнать больше об обмене можно здесь.