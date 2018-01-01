"Пришла весна, дороги тают". В Сети показали видео аварийной трассы на Ровенщине

Запись выложил на своей странице в Facebook пользователь Виталий Арабаджи.

Опубликовано видео аварийной дороги на Ровенщине Скриншот

В Сети показали видео с кадрами, на которых запечатлено удручающее состояние автодороги Ровно-Сарны.

Запись выложил на своей странице в Facebook пользователь Виталий Арабаджи.

В 2017 году со стороны Ровно начали ремонтировать дорогу: полностью снимать старый асфальт и укладывать новый. Однако в итоге удалось проложить лишь около 15 километров дорожного полотна. А по причине движения перегруженных фур на новом участке дороги образовались колеи.

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на видео:

"Таких дорог большинство :( это еще не самая плохая :(", — замечает Александр Ивашенко.

"Та ладно, класна дорога! То ви з Кривого Рогу на Одесу не їздили ;-) :-D", — иронизирует Олекса Сокіл.

"Не розстраюйтесь,скоро за цю дорогу(якщо можна назвати ці окопи дорогою),з нас автодор буде брати плату за проїзд", — выдвинула предположение Alla Zahozhenko.

"Дороги - це обличчя держави! Видно, що держава хвора...", — подчеркнула Жанна Голубєва.

"Гройсман гвинтокрилом летів, нормально не трясе", — откровенно язвит Григорій Линь.

"Пришла весна дороги тают.....Украина в ...тянет…", — добавила Маришка Цигикало.

Напомним, ранее было опубликовано видео аварийной дороги на Львовщине.