"Признай агрессора". Во Львове для Ирины Билык сделали "кровавый коридор позора": фото и видео

В этот раз певице не удалось отделаться стандартной фразой "музыка вне политики".

Легендарная украинская поп-исполнительница Ирина Билык перед сольным концертом в Львовском оперном театре под давлением активистов признала политику России по отношению к Украине "агрессивной" страной-агрессором.

На площади возле театра накануне мероприятия собрались около сотни активистов и представителей праворадикальных организаций, принесших с собой пакеты с красной краской и плакаты, сообщает Gazeta.ua. Они устроили певице залитый "кровью" "коридор позора". Все посетители концерта волей-неволей должны были пройти по этому коридору.

"Продюсер Ирины Билык Олег Збаращук стал провоцировать драку, начал вырывать и мять плакаты. Поэтому мы решили блокировать вход в театр", - заявил представитель организации "Добровольческое движение ОУН" Антон Петривский.

Затем активисты прорвались в гримуборную Ирины Билык и потребовали от нее признать Россию страной-агрессором и аннексию полуострова Крым.

"Мой муж является гражданином России. Мой сын мог бы быть гражданином России, но мы решили, что он все же украинец. Мой муж не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. Подписывать всех артистов под одну гребенку – неправильно", − сказала певица.

"Можно говорить, что политика России агрессивная к Украине. Мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян и мои родственники? Не думаю, что простые люди, которые живут в России, являются агрессорами", – сказала Билык на вопрос о том, является ли РФ агрессором.

Напомним, ранее сообщалось о том, что активисты сорвали концерт Ирины Билык в Одессе.