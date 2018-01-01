Пробил пол. В киевском трамвае пенсионерка пострадала от ЧП с куском металла

Инцидент произошел возле станции метрополитена "Лесная".

В киевском трамвае металлический обломок тормозного диска пробил пол и ранил 80-летнюю пассажирку.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по столице во вторник, 24 апреля. Согласно обнародованным данным, происшествие произошло возле станции метрополитена "Лесная". Всего в трамвае во время инцидента находились около полусотни пассажиров.

"Как рассказала водитель общественного транспорта, приблизительно через 20 метров она почувствовала сильный толчок, остановилась и заметила раненную женщину. По предварительной версии событий, лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сидении", – заявили в полиции.

Как сообщают медики, у 80-летней пассажирки были диагностированы переломы двух костей голени. Правоохранители по факту инцидента возбудили уголовное производители по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).



Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве умер попавший под колеса трамвай мужчина.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram