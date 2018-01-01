"Продвижение вперед". Волонтер рассказал об успехах ВСУ под Мариуполем

У Водяного воины уже закрепились на новых позициях, отметил активист.

Под Мариуполем ВСУ продвинулись вперед, отметил активист

зоне АТО на Донбассе в районе села Водяное (находится под Мариуполем) Донецкой области подразделения Вооруженных Сил Украины продвинулись вперед.

Украинские военные уже закрепились на новых позициях, написал в Facebook волонтер Юрий Мысягин со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"… недалеко от Мариуполя подразделения ВСУ продвинулись вперед и уже закрепились на новых позициях, сделав 300 метровое укрепление", — отмечается в сообщении.

Ранее Юрий Мысягин писал, что в зоне АТО на Светлодарской дуге за последние полтора месяца были уничтожены и ранены десятки боевиков, уничтожены БМП, грузовики и военный тягач противника.

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