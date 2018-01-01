Прогноз погоды на 27 июля: синоптик рассказала, где во время ливня подстерегают "опасные тапки и трусы"

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1 / 2 Украину ожидают дожди с грозами (poltava.depo.ua)

В западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу, 27-го июля в Украине ожидается сырая но жаркая погода, при этом ее циклонический характер сохранится: в западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни и град, а во время грозы ожидается существенное усиление ветра.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, на юге Украины — без осадков, кроме Одесской области.

В то же время на Востоке страны ближайшей ночью ожидаются дожди, завтра днем — преимущественно без осадков.

Кроме того, в центральных областях местами прогнозируются локальные дожди, днем в пятницу в Днепре, Полтаве и их районах будет преимущественно сухо.

Вместе с тем воздух прогреется до + 25 + 30 градусов на юге, на востоке, местами в центральных областях + 28 + 33 градуса.

По данным синоптика, в Киеве 27 июля - кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Температура воздуха повысится до 28 + 30 градусов.

"Во время ливня не прячьтесь в подземных переходах, там подстерегают опасные тапки, трусы и дешевые очки, которые могут нападать. Ни в коем случае не прячьтесь под старое большое дерево, избегайте билбордов, особенно с фотографиями льстивых фальшивых политиков. Ну, и других также держитесь подальше", — добавила синоптик.

Напомним, синоптики предупредили о том, что по всей Украине ожидаются дожди с грозами, местами жара до +34°.

Накануне из-за сильных дождей Киев практически затопило, движение на улицах было парализовано.

Ранее синоптик рассказала, сколько еще ждать ухода мощного циклона с неба над Украиной.

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