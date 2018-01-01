Прогноз погоды на 29 июля: синоптики рассказали, где ждать жару до +34 градусов

В Киеве ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы.

Температура воды в Черном и Азовском морях достигла +25…+28 градусов фото: ychetours.com.ua

В воскресенье, 29 июля, на западе Украины ожидается, ночью от +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +25…+31 градуса.

При этом на севере страны прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +25…+32 градуса, сообщили в Укргидрометцентре.

В то же время в центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +25…+32 градуса.

Синоптики прогнозируют на востоке Украины переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу, днем без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

Ожидается, что на юге Украины будет переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+24 градуса, днем +27…+33 градуса.

Согласно прогнозу, в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Как отмечается в сообщении, 28 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях достигла +25…+28 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Напомним, ранее киевлян предупредили, что в субботу ожидаются грозы, возможен новый потоп.

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