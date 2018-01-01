Прогноз погоды на июль-2018 в Украине: когда ждать дождей, а когда – "хорошей жары"

Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Синоптик дал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. 1zoom.ru

Погода в Украине в начале июля-2018 будет дождливой, а вот потом ожидается жара.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбан, в первую неделю июля дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, а ночная – на отметках 15-18 тепла, передает ТСН.uа.

По словам синоптика, с 2 до 5 июля в Украину в "гости" заглянет дождливый циклон.

А вот с 9 июля вплоть до 22 июля стоит ждать возвращения жары: термометры днем покажут +29-33 градусов. Осадки в это врпемя если и будут, то незначительные: в период от 11 до 13 июля и от 19 до 22 июля.

"С 23 до 26 июля ожидается снижение температуры до комфортных +24-27 градусов, а в конце месяца — от 27 до 31 июля — в Украину придет "хорошая жара" в пределах +29-33 градусов", — спрогнозировал Горбань.

С 26 до 28 июля кое-где ожидаются дожди, которые принесут незначительное понижение температуры, добавил он.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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