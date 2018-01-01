Проголосовали все и без обсуждения: Нацсовет разрешит кабельщикам "гнать" эротику по телевизору

Украинские любители "клубнички", скорее всего, очень-очень обрадуются.

Логотип канала Blue Hustler Mediasat

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешение на трансляцию в стране программ эротического характера каналу Blue Hustler.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале учреждения.

По результатам анализа документов и программного наполнения канала, члены Нацсовета установили, что программы Blue Hustler будут транслироваться с 22.00 до 04.00 по киевскому времени в кодированном виде.

Во время трансляции передач будут использоваться специальные возрастные отметки классификации видеопродукции и значки содержательных характеристик − для передач системы классификации Kijkwizer (Nicam, Нидерланды).

Сигнал на территорию Украины будет поступать с норвежского спутникового ретранслятора TНOR.

Любопытно, что за позитивное решение по трансляции Blue Hustler члены Нацсовета проголосовали единогласно и без обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская радиостанция заплатила рекордный штраф в истории языковых квот.