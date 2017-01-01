"Произошла хакерская атака". В "Антонове" опровергли письмо с критикой Гройсмана

На предприятии акцентировали, что руководство не имеет отношения к обвинениям в адрес правительства.

Сотрудники государственного авиационного концерна "Антонов" не опубликовывали на своем официальном сайте, в котором говорилось о препятствовании со стороны премьер-министра и правительства работе предприятия.

В концерне заявили, что 17 января сайт ГП "Антонов" стал объектом хакерской атаки, сообщается на Facebook предприятия.

"Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее на официальном сайте компании была опубликована информация о том, что премьер Украины Владимир Гройсман и его кабинет министров предлагают изъять существенную часть заработанных предприятием средств для решения проблем других предприятий концерна вопреки мнению руководства "Укроборонпрома".